50 anos do golpe: "Silêncio" nas letras

Era um tempo de janelas e portas abertas, conversas que se estendiam até o dia seguinte, riso solto. Até que as janelas se fecharam, uma após a outra, e o silêncio foi correndo entre as ruas até deixar tudo mudo.



Foi assim o ano de 1964 na literatura baiana: silencioso. Com o golpe militar, muitos escritores baianos optaram por viver como os poetas românticos: quietos em seus quartos e salas, escrevendo novos textos.



"O que estava em curso na literatura baiana antes do golpe era um processo de transformação. Havia, por exemplo, um movimento de poesia que começava a se organizar forte em Feira de Santana", conta Valdomiro Santana, autor do livro Literatura Baiana 1930-1980.



Já consagrado internacionalmente, Jorge Amado foi um dos que preferiram uma postura mais recolhida na Casa do Rio Vermelho. Nos anos anteriores ao golpe, sua militância comunista tinha diminuído, mas, mesmo assim, ele era vigiado.

