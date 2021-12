Zé da Rocha expõe na Caixa Cultural

A exposição Há Risco, com obras do baiano Zé de Rocha, abre as portas nesta terça-feira, 26, a partir das 19h, na Caixa Cultural. Natural de Cruz das Almas, o artista explora os múltiplos significados da palavra risco. Ele apresenta dez obras bidimensionais desenvolvidas a partir do traço apurado do carvão, o traçar arriscado com a utilização de uma espada (fogos de artifício) e o risco como catalisador de um novo traço.

A mostra segue até o dia 12 de julho (sempre de terça a domingo, das 9h às 18h).

adblock ativo