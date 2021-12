Vik Muniz apresenta duas exposições em Salvador

O artista plástico Vik Muniz traz para Salvador, no mês de julho, as exposições, “Handmade” e “Imaginária”.

“Handmade” está exposta na Galeria Paulo Darzé, desde a quinta-feira, 4, com um compilado de 17 obras atuais. Já nesta na sexta-feira, 5, o paulista apresenta “Imaginária” na capela do Solar do Unhão, no Museu de Arte Moderna (MAM).

Em “Imaginária”, Vik Muniz revisita ícones esquecidos da arte sacra, sendo criadas a partir de milhares de recortes de catálogos de exposições. O projeto parte do pressuposto de que toda questão humana sempre teve algo a ver com a maneira como as pessoas interpretam a realidade.

A exposição na Galeria Paulo Darzé fica em cartaz até o dia 10 de agosto, enquanto a do MAM, permanece até o dia 31 do mesmo mês, ambas abertas ao público.

