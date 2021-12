Vernissage: Mário Edson apresenta calendário 2020

Acontece nessa quarta-feira, 11, a partir das 19h30 o lançamento do Calendário 2020 do ME Ateliê da Fotografia, localizado na Ladeira do Boqueirão, nº 6 - Santo Antônio Além do Carmo.

O evento homenageará a Irmandade da Boa Morte sob o olhar fotográfico de Mário Edson, contemplando as diversas lutas sociais das mulheres negras, principalmente relacionadas à liberdade social, intolerância religiosa e o preconceito racial.

A Irmandade da Boa Morte, tema selecionado para o calendário, é uma confraria que nasceu no século 19, formada apenas por mulheres na Igreja da Barroquinha, em Salvador. A Irmandade nasceu em prol da comunidade que, na época, ajudava os escravos a adquirirem alforrias ou fugirem para os quilombos instaurados na região.

