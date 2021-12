Vale do Capão é tema de exposição fotográfica

A paisagem do Vale do Capão, localizado no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina é tema da exposição fotográfica Espiando o Vale do Capão. A mostra acontecerá na Galeria Mansarda, no Palacete das Artes, às 19 horas a partir do dia 17 e vai até o dia 20 de outubro.



Quarenta fotografias coloridas e a exibição de um curta-metragem de 15 minutos com diversas imagens do vale fazem parte da obra apresentada por Silvana Sepulveda, que fotografa o local há dez anos, desde que começou a frequentar a região. A inspiração veio da fascinação que o Vale, conhecido por suas montanhas, trouxe à fotógrafa.

