Tragédia ambiental é tema de exposição em Salvador

Uma das maiores tragédias ambientais do estado de Rondônia, a enchente do Rio Madeira em 2014, na cidade de Porto Velho, será tema da exposição "Nem só de ba[R]ragens vive o homem", que estreia a partir desta segunda-feira, 6, às 17h na Escola de Belas Artes da UFBA, localizada no bairro do Canela.

Realizada pelo artista rondoniense Gabriel Bicho, a mostra propõe uma reflexão em torno de questões ambientais, promovendo a discussão sobre as ações do homem junto à natureza que clama por preservação diante do mundo que é vivido com a tecnologia em constante exploração.

Com entrada gratuita, o público poderá conferir a exposição até o dia 24 de agosto, sempre de segunda a sexta, das 9h às 18h.

