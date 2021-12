Toussaint Mufraggi terá mostras na Paulo Darzé Galeria

Pense na infância e no lugar onde cresceu. Lembre dos aromas, sensações e pessoas queridas. O artista francês Toussaint Mufraggi usou dessas impressões para compor as telas de Terra Mea e Memória, expostas a partir de amanhã na Paulo Darzé Galeria de Arte.

São ao todo 25 quadros, óleo sobre tela, realizados pelo francês entre o ano passado e este. Nascido e criado em Córsega, região administrada pela França a oeste da Itália, o artista nunca deixou sua terra. Estudou, conheceu o mundo e retornou para sua terra natal.

Na mostra, as telas abstratas trazem o sabor da infância de Toussaint, enquanto dialogam com suas influências artísticas, criando um mosaico de cores e formatos.

Pinceladas coloridas

"Ele consegue dar uma alegria no trabalho mesmo usando essas cores mais sérias", explica Paulo Darzé, dono da galeria que recebe a exposição, sobre o trabalho de Toussaint.

Arte abstrata, o trabalho do francês transmite suas emoções e pensamentos através da combinação de cores, que fornecem alma às telas.

Em Terra Mea, Toussaint usa tons mais escuros, abrindo uma janela saudosa para o passado. Já em Memória, a preferência é por tons mais vivos. As peças podem ser adquiridas por valores que variam de R$ 7 mil a R$ 50 mil. Durante a visitação, o público recebe o catálogo oficial da exposição, com imagens dos quadros e texto do crítico italiano Guido Curto.

No final, um conjunto de abstração que permite a imersão no mundo de Toussaint. "Ele é um artista bem determinado, que está sempre em busca de novas cores e novas formas", comenta Darzé.

Temporada 2015

As mostras Terra Mea e Memória ficam em cartaz na Paulo Darzé Galeria de Arte até o dia 20 de junho, com visitação de segunda a sábado.

A Galeria, no entanto, não fica parada depois disso - a exposição de Toussaint marca justamente o início da temporada 2015 do espaço.

A próxima mostra do local é a do artista uruguaio Pablo Atchugarry, com esculturas em mármore e bronze. A Galeria recebe também, ainda esse ano, nomes como Christian Cravo e Antônio Dias.

