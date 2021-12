Torre do jogo League of Legends em exposição até domingo

Os jovens soteropolitanos amantes da cultura gamer têm este sábado, 30, e domingo, 31, para ver de perto um dos ícones do famoso jogo eletrônico League of Legends (LoL): a Torre. Com nove metros de altura, a estrutura defensiva que guarda as três rotas do principal mapa do jogo está exposta no Parque da Cidade, Itaigara, com visitação gratuita.

A exposição conta com Tacio "Schaeppi" Lima, narrador das partidas realizadas no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), e o pro-player Daniel "Danagorn" Drummond. Eles estarão no local nos dois dias, das 8h às 17h, para recepcionar e interagir com os visitantes.

Um dos organizadores, Leonardo Fechio trouxe a Torre para Salvador e contou que houve boa receptividade por onde passou: "A Torre é um ponto de encontro dos que gostam de jogar LoL. Os jovens interagem, organizam brincadeiras, sorteios de brindes. Tivemos grande público em Fortaleza (CE) e Recife (PE), creio que, em Salvador, também será assim".

Parado em frente ao personagem gigante, Maicol Ribeiro da Silva, 9, ficou impressionado com o que viu. Disse gostar do jogo e que avisaria ao primo, que também é fã, que a estátua estaria no local. "Gostei muito de ver a Torre pessoalmente, vejo tudo tão pequeno no computador...", observou o garoto, que visitava o parque com um grupo escolar.

O estudante Gabriel Ribeiro, 22, contou que conheceu o jogo por meio de amigos: "Sempre gostei de jogos online. Então, uns amigos me apresentaram o League of Legends". Jogador de LoL há três anos, segundo ele, o diferencial do jogo é a facilidade de interação, em tempo real, com os demais participantes. "É autoexplicativo, muito bom para quem nunca jogou e quer aprender. Ótimo para jogar entre amigos", explicou.

Definição

League of Legends é um jogo online competitivo que mistura a velocidade e a intensidade de um RTS (real time strategy ou, em português, estratégia em tempo real) com elementos de RPG (real playing game, jogos que interpretam personagens).

Duas equipes de campeões, com design e estilo únicos, lutam em vários campos de batalha e modos de jogo. Com campeões em constante expansão, atualizações frequentes e cena exuberante, o LoL oferece diversão contínua para jogadores de todos os níveis de habilidade.

