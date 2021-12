Tom Zé relembra vida em mostra na Caixa Cultural Salvador

O cantor e compositor Tom Zé visitou nesta quarta-ferira, 5, a exposição Tom Zé 80 Anos, na Caixa Cultural Salvador (Centro). O músico, nascido em Irará, se emocionou durante a visita guiada pela mostra que homenageia vida e carreira.

Ao ver o material selecionado, o músico diz que o distanciamento permite que ele se surpreenda com as próprias obras: “Eu vejo os trechos selecionados e me pergunto: eu escrevi isso? O entusiasmo é absurdo”.

A mostra reúne obras gráficas, digitais e interativas. Toda a discografia do cantor pode ser ouvida na exposição, onde também é possível acompanhar as letras das músicas. Ao ouvir a canção Lavagem da Igreja de Irará, Tom Zé lembra das histórias e personagens do lugar onde nasceu. Vendo a letra da música, não resistiu e começou a cantar, “com a virilha entrando pelo intestino”, que é como se diz no sertão, segundo o bardo.

Na instalação Estudando o Sampler, que reproduz os arames farpados da capa do seu disco Estudando o Samba, Tom Zé contou o que o inspirou a criar a capa. “É uma metáfora. O samba vivia cercado de uma censura por parte de seus autores e cantores”, explica, brincando que surgiu como “um herói confuso do samba”.

A mostra é uma imersão na estética do compositor, perpassando vários momentos de sua trajetória, desde o começo da sua carreira até o reconhecimento nacional e internacional. Ao se deparar com a sua linha do tempo, Tom Zé conta que um dos momentos mais importantes de sua vida foi quando ouviu sua música tocando em um clube de Irará. “No dia em que eu ouvi minha música tocando voltei a ser cidadão. Antes disso, eu mesmo não me tratava como gente”, admite o compositor.

Com curadoria de André Vallias, a exposição fica em cartaz na Caixa Cultural até 6 de agosto.

