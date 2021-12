Theatro XVIII recebe exposição Fragmentos do Ser

A artista plástica Vivian d'Utra realiza a exposição Fragmentos do Ser na Galeria do Anexo Theatro XVIII, intitulada Casa 12, localizada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. A mostra será aberta essa quinta-feira, 04, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Na exposição, a artista aborda em suas obras uma visão espiritualista do mundo e das pessoas. O trabalho de Vivian pode ser visto até o dia 30 de abril, sempre das 15h às 20h, exceto aos domingos. A curadoria é de Hamilton Alves.

adblock ativo