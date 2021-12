Tecnologia de ponta para apresentar vida e obra de Carybé

A tecnologia aplicada ao Forte de São Diogo - Espaço Carybé de Artes Plásticas vai permitir que os personagens de ilustrações, desenhos, esculturas e painéis do argentino ganhem movimento e preencham os 70 metros quadrados de área do espaço expositivo. "Vai ser um lugar, ao mesmo tempo, informativo e lúdico para baianos e turistas, onde vai se poder aproveitar os fortes e as obras do artista", explica Solange Barnabó, filha de Carybé e curadora do projeto a ser inaugurado em 29 de março, data em que Salvador comemora 467 anos.

Em dez eixos, o memorial vai apresentar vida e obra de Hector Julio Páride Bernabó (1911 - 1997), o Carybé, artista que adotou a Bahia em 1950. Além de uma sala dedicada à história dos fortes, a riqueza da produção vai estar dividida em temas como O Artista Carybé (biografia), Pinacoteca (pinturas), Rota Carybé (painéis e murais de grande porte espalhados pelo mundo) e Ilustríssimo Carybé (ilustrações para livros).

Outros tópicos destacados são Carybé Encena (cenários, figurinos e cartazes para teatro, cinema, óperas e balés), Carybé Sem Tinta (esculturas), Cadernos de Viagem (cadernos de desenhos, que ele levava em suas viagens pelo mundo), Iconografia dos Deuses Africanos no Candomblé da Bahia e Estudos, Esboços e Rascunhos (esboços de projetos, capas de discos).

"Esse homem produziu uma quantidade absurda de trabalhos. É o artista que realmente conseguiu criar a iconografia baiana. A obra de Carybé precisaria de pelos menos uma área de 10 km quadrados de exposição. A tecnologia é que nos ajuda", avalia o artista plástico e cenógrafo Joãozito, que assina a direção de arte do espaço.







A imersão na obra do artista se dará por meio de recursos tecnológicos de computação gráfica, gadjets e vídeo game, soluções encontradas para disponibilizar o grande acervo em um pequeno espaço físico.

"O espaço é um memorial que vai mostrar de maneira digital toda a dimensão da obra do artista", define Joãozito. Ele destaca o uso de tótens multimídia touch screens para apresentar galerias e mostras de Carybé. Um dos recursos digitais utilizados no projeto é o Kinect Interactive, que vai transformar a silhueta do visitante em desenhos de Carybé. As projeções animadas serão realizadas por um console que faz o reconhecimento de perfis e o escaneamento de ambientes em 3D. Outra utilidade dada à tecnologia é a possibilidade de criar um pincel virtual, através do qual visitantes poderão colorir desenhos do artista nas paredes.

O projeto é uma realização da prefeitura de Salvador e está sendo implantado pela Fundação Pierre Verger, juntamente com o Forte de Santa Maria - Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, que será inaugurado na mesma data

