Teatro Vila Velha recebe exposição virtual 'Futuro fora do tempo'

A partir da indagação “como pensar o futuro fora do tempo?’’, 13 artistas de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia aceitaram o desafio de produzir uma exposição virtual e um livro que evidenciam o caráter plural do universo fotográfico. O resultado são fotos altamente instigantes e criativas.

Trata-se da mostra virtual de fotos Futuro fora do tempo: poética, fotografia e incertezas e do livro homônimo, eletrônico e bilíngue (português/inglês), publicado pela Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba). A coordenação é do professor e artista visual Fábio Gatti, que tem bolsa no Programa Nacional de Pós-Doutorado (Capes/PNPD).

A exposição e o lançamento do livro dos artistas pesquisadores têm abertura nesta terça-feira, 16, às 17 horas, no foyer do Teatro Vila Velha. Os visitantes devem deletar da mente o imaginário de fotos em quadros palpáveis no espaço e mergulhar no mundo virtual.

QRCodes

Na verdade, todos que foram ao teatro devem estar munidos de seus celulares para acessar com seus aparelhos as imagens fotográficas em QRCodes (código de barras bidimensional que pode ser escaneado pela maioria dos dispositivos móveis) que estarão espalhadas nos piso e paredes do espaço, transformado em um grande ambiente digital.

A exposição e o livro são resultados da disciplina Linguagem fotográfica: produção e reflexão, ministrada por Fábio Gatti, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Arte da Ufba, que não esconde a satisfação com o resultado.

“No primeiro dia de aula coloquei para os artistas a indagação: como pensar o futuro fora do tempo?; que era uma provocação de como a gente relaciona esta temporalidade à fotografia”, afirma, acrescentando que a metodologia foi feita em conjunto.

Narrativas

A exposição traz um mergulho em diferentes linhas de pesquisa que vão desde textos poéticos até sobreposições de imagens, passando por experimentações com a palavra, macrofotografia, impressão em objetos, narrativas abertas e imagens alteradas por softwares de edição.

“Cada um focou no seu objeto de estudo, e o meu desafio foi o de integrar na mesma ideia esta turma heterogênea”, afirma Fábio Gatti, que lembra que dia 28, às 16 horas, haverá bate-papo com os artistas do projeto. Inicialmente, o encontrado seria neste sábado, 21.

São imagens que possibilitam muitas leituras. A jornalista Cassandra Barteló, editora do A TARDE, uma das artistas da exposição, fala sobre seu projeto: “Em Palavras ao tempo, a proposta é narrar com imagens. A partir da provocação sobre pensar o futuro fora do tempo, busquei inspiração em minha atividade profissional para abordar a narrativa no jornalismo”, diz.

“É uma espécie de metanarrativa, na medida em que narro a partir de fotografias e com elementos que permeiam o universo da prática do jornalismo”, complementa.

Universo paralelo

A artista plástica Daniela Steele usou um autorretrato para, dentro da proposta da exposição, sinalizar para os universos paralelos. Já a fotógrafa Lara Perl produziu o livro Pequeno Guia para um Futuro Fora do Tempo, onde “superfícies de água e pedra são combinadas com verbo”.

