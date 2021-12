Teatro Módulo recebe exposição “Caminhos coloridos”

O Teatro Módulo recebe nos dias 10 e 21 de outubro, a exposição "Caminhos Coloridos". O evento acontece de quarta a domingo, na sala Carlos Bastos e reúne um acervo de obras inéditas da pintora carioca Julia Cunha, que iniciou a sua carreira em 2011.

As pinturas se baseiam na arte abstrata e tem destaque para a linha Santas, revisitada e apresentada a partir de novas imagens. A maioria das obras foram concluídas em 2018 e refletem a influência das cores no dia a dia da pintora e a forma que elas contribuem para o seu processo criativo. "Em Caminhos Coloridos, eu trouxe as cores das minhas memórias e dos sentimentos positivos com os quais me deparo”

Neste ano, é a segunda vez que a artista expõe as suas obras no Teatro Módulo. No começo do ano, Julia Cunha promoveu a exposição "Entregar, Colorir e Compartilhar", com parte de seu acervo.

