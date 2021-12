Teatro Jorge Amado recebe exposição que representa o “divino feminino”

O Teatro Jorge Amado receberá neste domingo, 1º, a abertura da exposição ‘Poesia das Cores’, do artista plástico Antonio Borges. A mostra estará aberta ao público de quarta-feira a domingo, das 14h às 19h, até o dia 30 de setembro, na Galeria Calazans Neto, no teatro.

Com produção de Felipe Anches e Roberlan Araújo, a exposição traz para as telas o diálogo com o surrealismo, apresentando uma visão ecológica do artista, além da representação do “divino feminino”.

