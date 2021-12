Sul-africano Hano Dercksen expõe telas até 14 de março

Os trabalhos em tintura acrílica sobre tela que retratam as sensações provocadas pelas estações do ano, nos mais variados cenários, realizados pelo artista plástico sul-africano Hano Dercksen, poderão ser conferidos até o dia 14 de março, das 6h às 22h, no Circuito de Arte Perini, na Graça, em Salvador. A entrada é gratuita.

O objetivo da exposição Seasons é que o público possa encontrar uma conexão entre os cenários e experiências já vividas, como sentir a brisa do mar no verão ou o contato áspero da areia da praia no inverno.

A maioria de suas pinturas é composta por paisagens. Os traços aparecem sob uma forte influência do impressionismo e pitadas de pós-impressionismo. Dercksen prefere trabalhar quase que exclusivamente com pintura acrílica, principalmente devido à textura áspera proporcionada por esse tipo de material, utilizando tanto pincéis, quanto espátulas.

