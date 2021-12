"S/Título" reúne três gerações de artistas visuais

Trabalhos de 11 artistas baianos de três diferentes gerações integram a mostra S/Título, que será aberta sábado, às 16 horas, na Galeria Nelson Daiha do Senac Pelourinho. A exposição tem curadoria de Justino Marinho e Lígia Aguiar e fica em cartaz até o dia 30 de abril.

Para os curadores, uma das qualidades de S/Título é abarcar obras de diferentes suportes artísticos. A mostra apresenta fotografias de Adenor Gondim, Iraildes Mascarenhas e Silvério Guedes, pinturas de Guache Marques e J. Cunha e ainda uma escultura em cerâmica de Eckenberger.

Já artistas como Davi Caramelo, Lígia Aguiar, Rebeca Matta, Justino Marinho, May Aka Happy Downlady utilizam desenho e/ou técnica mista.

"Assim exibimos a diversidade da produção artística baiana, uma pequena amostra do que está se fazendo na contemporaneidade, tanto dos que estão começando agora, como Davi Caramelo, quanto de artistas consolidados, como Eckenberger e J. Cunha", destaca Lígia Aguiar.

Para a artista e curadora, em Salvador tem muita gente boa começando, que precisa de espaço para mostrar seus trabalhos. "Por essa ausência de espaços culturais, vai ser difícil para a nova geração ser vista, por isso eles vêm se apresantando em lugares alternativos", diz.

"A proposta é bem interessante pelo fato de agregar artistas de diferentes idades e trajetórias. São pessoas que costumam transitar pelos mesmos espaços, que estão muito próximas de novo", defende Andrea May, coordenadora geral do atelier coletivo Visio., que em S/Título assina desenho de técnica mista como May Aka Happy Downlady.

Trabalho cotidiano - "Não estabelecemos um tema, porque queríamos que cada artista mostrasse o que trabalha diariamente e estivesse solto para expressar o que o emociona cotidianamente", explica Justino Marinho sobre o processo de curadoria desta exposição.

"O nome S/Título também foi pensado neste sentido, para que as pessoas pudessem entender que os artistas vão mostrar o que vêm desenvolvendo em seus ateliês", diz Justino, que apresenta na mostra um trabalho de técnica mista feito com transparências, com lápis de cera, fotografias, colagens e recortes.

Em relação à concepção da mostra, Lígia Aguiar completa: "A própria história da arte é muito pessoal. No sentir é que o público vai dar o seu título ao conjunto dos trabalhos".

Sobre seu trabalho que integra a exposição, Andrea May descreve: "Fiz uma série de desenhos bem lúdicos sobre as páginas de um livro antigo".

adblock ativo