Solar Ferrão expõe tesouro musical de Emília Biancardi

A etnomusicóloga baiana Emília Biancardi, 74 anos, reconhecida pelas pesquisas de instrumentos musicais provenientes de várias partes do mundo e criadora do primeiro grupo folclórico do Estado, o Viva Bahia, sempre foi uma apaixonada pelos sons e manifestações populares.

Em breve, parte de suas pesquisas — ela também cria instrumentos musicais, é compositora, autora de diversos livros sobre folclore e coordenadora da Orquestra Museofônica — poderá ser conferida pelo público.



Trata-se da Coleção de Instrumentos Musicais Tradicionais de Emília Biancardi, que será aberta no Centro Cultural Solar do Ferrão, Pelourinho, ainda este mês . A mostra, que terá exibição permanente no museu, expõe mais de 50 anos de pesquisas na área.

Precioso

O acervo, doado por Emília Biancardi ao Estado da Bahia em 2011, abriga mais de mil peças coletadas e recriadas nos cinco continentes, com destaque especial para os instrumentos indígenas brasileiros, além dos africanos e afro-brasileiros.



"É a mais completa coleção do mundo no que se refere aos instrumentos indígenas", garante Emília Biancardi. A exposição vai ocupar três salas na nova ala do museu, que ganha ainda salas de acolhimento e de iniciação musical.



Os instrumentos serão apresentados ao lado de fotografias e legendas que permitem entender como são tocados. Um vídeo mostrando um pouco do trabalho realizado por Emília Biancardi também integra a mostra.

Sons dos esquecidos

A etnomusicóloga mostrou a exposição à reportagem de A TARDE em primeira mão. Com a didática de uma verdadeira mestra - ela se aposentou como professora de Educação Musical, do Colégio Estadual Severino Vieira -, deu detalhes sobre a flauta Uruá, presente na coleção.



"Ela é tocada pelos povos da região do Xingu, somente por homens e, de acordo com os índios, tem o poder de afastar os maus espíritos", disse ela, lembrando que, escondida e encantada, viu os indios tocarem este instrumento.



Na coleção indígena que fica na Sala Sons dos Esquecidos, o público também poderá conferir o trokano (tambor escavado em grande tronco de madeira, percutido com grossas varas revestida de latex), diversos tipos de flauta e o cinto chocalho, usado em danças indígenas.



Na parte dos instrumentos africanos, não faltam tambores, atabaques e chocalhos, entre outros objetos.



Erudito e popular



Formada em piano, canto orfeônico e acordeon, Emília, que toca também bateria e percussão, tem a sensibilidade de unir o erudito e popular.

A lição veio de casa. A mãe, de ascendência italiana, era pianista, e o pai, de ascendência portuguesa-africana, era advogado e gostava de batucar.

Filha única, embora tenha nascido em Salvador, viveu a infância e adolescência em Vitória da Conquista, onde se admirava com os ternos de reis. Depois de criar o Viva Bahia, fundou a Orquestra Afro-Brasileira. É considerada autoridade em folclore.

