Shopping sedia exposição de fotos do Carnaval

A exposição Memórias da Folia 2014 já pode ser conferida pelos foliões no Shopping Center Lapa, no centro da cidade. O horário de visitação é de segunda à sábado, das 9h às 21h, com entrada gratuita, até o dia 31 de março.

A mostra conta com mais de 700 fotos registradas pelo fotógrafo Lázaro Marrom e sua equipe dos melhores momentos da folia em blocos, camarotes e ruas de Salvador.

Essa é a 12ª edição da exposição realizada em parceria com o fotógrafo.

