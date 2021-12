Shopping recebe oficinas de robótica e ciência do Sesi

O shopping Salvador recebe desde o dia 19 de setembro o Espaço Sesi Robótica Educacional. O evento, que segue até 17 de outubro, conta com atividades de robótica, ciência aplicada, atividade criativa e experiências elaboradas em escolas.

O objetivo do espaço é proporcionar novas possibilidades por meio da tecnologia educacional relacionada com o que os jovens desta geração já estão familiarizados.

Os visitantes podem acompanhar a elaboração de experimentos rápidos e lúcidos, oficinas de montagem de robôs em Lego e ainda acompanhar disputas de robôs.

Durante o evento, que acontece próximo à loja Luigi Bertolli, no piso L2 do shopping, equipes que concorrerão no Torneio Sesi de Robótica Firt Lego League treinarão.

Os interessados em participar do torneio podem efetuar a inscrição até o dia 30 deste mês por meio do site oficial. A disputa será realizada nos dias 23 e 24 de novembro na Arena Fonte Nova.

