Shopping recebe exposição em comemoração ao Dia do Soldado

Em comemoração ao Dia do Soldado, o Shopping da Bahia, localizado no Caminho das Árvores, recebe uma exposição gratuíta. A mostra fica na Praça Jorge Amado, no primeiro piso, entre os dias 22 e 27 de agosto, durante o horário de funcionamento do estabelecimento. Entre os objetos expostos, estão materiais militares, uma viatura operacional, além da representação de diversos tipos de tropas.

No primeiro e último dia da exposição, o público confere as apresentações da Banda da 6ª Região Militar e da banda do Colégio Militar de Salvador, às 18h, na Praça Menininha do Gantois, no 3º piso do shopping.



O evento conta também com a participação do Hospital Geral de Salvador (HGeS), que disponibilzou uma equipe para aferir a pressão arterial e conversar com os interessados sobre o ingresso, a carreira e as oportunidades do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro no Brasil e em missões no exterior.



Além disso, a Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) e o Colégio Militar de Salvador (CMS) orientam sobre as formas de ingresso e especialidades disponíveis para concurso público, além de proporcionar atividades lúdicas e oficina de camuflagem para o público infantil. Por meio da 17ª Circunscrição de Serviço Militar (17ª CSM), as pessoas poderão obter informações sobre Alistamento e Serviço Militar.

