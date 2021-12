Shopping exibe mostra Gigantes da Era do Gelo

Quem for à Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Paralela, em Salvador, até o dia 16 de setembro, vai poder ver mamutes, rinocerontes, alces gigantes, urso-das-cavernas, tigres-dentes-de-sabre e castores, entre outros animais extintos, em tamanho real. Essa é a primeira vez que a exposição 'Gigantes da Era do Gelo' do Museu de História Natural de Pilsen, da República Tcheca, chega a Salvador. A entrada é gratuita.



A mostra é uma viagem ao período em que a Terra era coberta por gelo, além de exibir criaturas que habitaram a Terra há dois milhões de anos, e foram extintos há 11 mil anos, quando ocorreu a última era glacial.



A exposição, que já rodou o mundo, aqui no Brasil passou por São Paulo, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Paraná, Brasília e Rio de Janeiro. Nela serão exibidas 11 réplicas de animais da Era Glacial. Os animais foram reproduzidos por paleontólogos e paleoartistas de renome internacional.



Mostra Interativa - A mostra multimídia utiliza telas touch screen e o sistema QRcode para que os visitantes possam interagir de forma dinâmica com as informações e curiosidades sobre as espécies. Terá também duas telas de Vídeo Wall com mais de 50 polegadas cada, com jogo temático sobre a Era do Gelo. O shopping vai criar uma ambientação especial, com iluminação cênica e recursos visuais, buscando reproduzir o clima da era glacial em diferentes pontos da mostra.

