Semana do Orgulho Nerd acontece a partir de sexta em Salvador

A Semana do Orgulho Nerd, evento especial para os fãs da cultura geek, acontecerá de sexta a domingo, no piso L3 do Salvador Norte Shopping. O evento, que conta com uma programação gratuita de palestras, bate-papos, jogos e exposição de bonecos, visa celebrar o Dia do Orgulho Nerd, que é será comemorado nesta sexta, 25.

Neste primeiro dia, das 9h às 22h, o grupo Super Actions fará a Exposição de Action Figures, com personagens como Capitão América, Hulk, Batman, Coringa. No sábado, 26, serão realizadas palestras sobre Jogos de Tabuleiro e o Coliseu, às 14h, ministrada por Gabriel Avelar, Luciana Campos e Laíse Palestra; sobre VR7 – Realidade Virtual com Marcos Oliveira, às 15h; representação de minorias em games, às 16h, apresentado por Robson Feiras e Stephanie Soares e um bate-papo sobre Figuras de Ação, às 17h, realizado por Lucas Santos, do Super Actions.

No domingo, 27, o público vai conferir um bate-papo sobre Cinema e HQs, às 14h, com Savio Roz, Miguel Figueiredo, Leandro Galdino e Leo Cunha; debate com a Nephillins sobre ser Cosmakers, às 15h, com Uilton Santos e Nádia Santos; exibição de Midorii Sookido, às 16h, com Ygor Amaral. A programação encerra com o bate-papo sobre "Como viver da arte do personagem vivo", com Cáah Figueiredo, Lua Oliver e Lucas Duffy.

SERVIÇO

Semana do Orgulho Nerd

Onde: Piso L3 do Salvador Norte Shopping

Período: sexta-feira a domingo, 25 a 27 de maio de 2018;

Evento gratuito

PROGRAMAÇÃO

25/05 - SEXTA-FEIRA

9h às 22h: Exposição de Action Figures

26/05 - SÁBADO

9h às 22h: Exposição de Action Figures

14h: Jogos de Tabuleiro e o Coliseu com Gabriel Avelar, Luciana Campos e Laíse Prado

15h: Palestra sobre VR7 - Realidade Virtual com Marcos Oliveira

16h: Representação de minorias em games com Robson Freitas e Stephanie Soares

17h: Bate-papo sobre Figuras de ação com Lucas Santos, do Super Actions

27/05 - DOMINGO

12h às 21h: Exposição de Action Figures

14h: Bate-papo sobre Cinema e HQs com Savio Roz, Miguel Figueiredo, Leandro Galdino e Léo Cunha

15h: Bate-papo com a Nephillins sobre ser Cosmakers com Uilton Santos e Nádia Santos

16h: Palestra sobre cosplay no Mundo Drag (Midorii Sookido) com Ygor Amaral

17h: Bate-papo de como viver da arte do personagem vivo Cáah Figueiredo, Lua Oliver e Lucas Duffy

adblock ativo