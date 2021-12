Segundo catálogo com fotografias de Zélia Gattai é lançado

Em comemoração aos seus 26 anos, a Fundação Casa de Jorge Amado (FCJA) lança nesta quinta-feira, 7, o segundo volume do catálogo que reúne parte do arquivo fotográfico da escritora Zélia Gattai. O evento acontece a partir das 10h30, na sede da entidade, localizada no largo do Pelourinho, em Salvador. A visitação é gratuita e aberta ao público.

O catálogo trabalha com o tema Os amigos, recheado de fotografias na casa do Rio Vermelho, com personalidades como Caetano Veloso, Vinícius de Morais, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Carybé, entre outros. O primeiro catálogo foi divulgado ao público ano passado.

O evento marca ainda o lançamento do Merendas de Dona Flor 2013. O projeto envolve música e comidas típicas citadas por Jorge Amado em seus livros, em um cenário armado na frente da Fundação, com diversas barracas e palco com apresentações musicais.

No evento, as artistas plásticas Maria Adair e Eliana Kértesz vão doar duas peças autorais que serão incorporadas ao acervo da Casa. As peças fizeram parte da exposição As mulheres de Jorge e o Universo Amado, realizada pelo Palacete das Artes, em homenagem ao centenário do escritor.

