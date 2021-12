Sebastião Salgado expõe "Gênesis" em Londres

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado considera os oito anos em que passou documentando as paisagens mais dramáticas do mundo e comunidades indígenas um preço pequeno a pagar por sua arte. Sua mais recente exposição, Gênesis, que começa hoje em Londres, no Museu de História Natural, traz imagens marcantes monocromáticas de florestas tropicais exuberantes, geleiras gigantescas e pinguins da Antártica ao lado de tribos indígenas, como a brasileira Zo'é e a siberiana Nenets.

"Foi necessário levar oito anos para fotografar tudo isso", disse Salgado apontando para suas imagens cativantes de albatrozes, baleias e pinguins de uma viagem à Argentina e Antártica. "Parece muito tempo, porque para nós, o tempo passa muito rápido e oito anos parece muito, mas não é na velocidade do planeta, na velocidade de natureza, não é nada, oito anos não é nada", afirmou ele.

Natureza preservada

A exposição é a terceira grande exploração de Salgado nas questões globais, seguindo sua aclamada série Trabalhadores e Migrações, que ele espera ajudar as pessoas a refletir sobre a natureza de uma forma diferente. "Eu queria apresentar lugares que não foram tocados e que permanecem assim intactos até hoje. Eu quero que as pessoas vejam o nosso planeta de outra forma, sintam-se comovidas e se aproximem disso", afirmou.

"Eu tenho a esperança de que as pessoas que vêm para ver estas imagens, vão ver o nosso planeta e ver que temos uma natureza incrível e nós temos um planeta mineral incrível que é tão vivo como nós", disse.

Salgado, que também é embaixador da Boa Vontade do Unicef, viajou para 32 países, incluindo a República Democrática do Congo, Equador e Madagascar, para ajudar a destacar o delicado equilíbrio das relações humanas com a natureza e a situação de algumas das comunidades indígenas do mundo. Um dos últimos de uma geração de fotógrafos tradicionais que imprimem fotografias, Salgado, de 69 anos, considerou fácil a transição do filme para o digital, mas admite que ainda edita suas fotos à moda antiga, usando folhas de contato.

"Eu não sei como editar em um computador... eles fizeram folhas de contato para mim e eu fiz isso como sempre fiz a minha vida toda", disse ele. "Eu não tenho Facebook, Twitter... Eu não sei como ligar um computador. Há outras coisas. Eu sou de uma geração que viu outras coisas. Eu realmente não faço parte disto. Ainda não. Provavelmente um dia eu farei".

Agenda cheia

Salgado não mostra sinais de diminuir o ritmo, apesar de sua idade, com uma agenda cheia de viagens ao Brasil, Sumatra, Nova Guiné e Tanzânia para vários projetos. Mas espera voltar à Grã-Bretanha para visitar a Escócia. "Eu tenho um grande sonho, que é chegar ao norte da Escócia um dia e fotografar lá", disse Salgado. "Foi provavelmente a luz mais bonita que eu já vi em toda a minha vida para preto e branco", disse.

