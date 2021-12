Santo Antônio Além do Carmo recebe exposição do baiano Mário Edson

Um casarão no histórico bairro do Santo Antônio Além do Carmo é a sede do ME Ateliê da Fotografia, que até o dia 20 de setembro recebe a exposição "REvir – Moradas da Alma", do fotógrafo e artista plástico Mário Edson.

Com entrada gratuita, a mostra fotográfica é composta por imagens que destacam a beleza dos corpos, sejam eles de atletas, musas guerreiros ou anjos. Para o fotógrafo responsável pela exposição, as fotos buscam rever os corpos das obras renascentistas por um viés moderno, pontuando semelhanças imutáveis que acompanham a humanidade, sem perder as características especificas de cada época, mantendo a originalidade.

