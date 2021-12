Salvador sedia quarta edição de feira infantil

Um grande feira de festas infantis vai animar as crianças de Salvador, a partir deste sábado, 17. A quarta edição da Expokids Universo Infantil estará aberta ao público até o dia 1 de setembro, na Praça Central - Piso L1 do Salvador Shopping. O evento tem entrada gratuita.

A estimativa é que mais de mais 35 mil visitantes frequentem a exposição, movimentando cerca de meio milhão de reais.

Além de oferecer uma mostra com produtos e serviços, o evento contará diariamente com uma programação especial de entretenimento infantil, com musicalização, personagens de clássicos infantis e contação de estórias.

“O evento mostra as melhores opções e dicas para quem pretende montar qualquer tipo de comemoração, desde o mensário, realizado em casa para a família, até piqueniques e festas em grandes buffets”, explica Graça Dias, idealizadora da exposição. A Expokids vai reunir 35 empresas e marcas especializadas no segmento.

