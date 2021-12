Salvador recebe XII festival de Cultura Japonesa

O Festival de Cultura Japonesa de Salvador chega a decima segunda edição entre os dias 24 e 26 de agosto. Com músicas, oficinas culturais, exposições, cultura pop e artes marciais, serão comemorados 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O evento acontecerá no Parque de Exposições da capital baiana, em Itapuã.

Para representar a historia do japão na Bahia, o festival irá trazer uma grade de conteúdo para todas as idades, com manifestações culturais como origami (dobradura de papel), ikebana (arranjo floral) e mangá (histórias em quadrinhos). A programação está disponível no site do evento.

Com expectativa de 40 mil visitantes durante os dias de programação, o evento tem patrocínio da Brasquimica, Brasil Asfalto, Varejão 25, Gazin Colchões, Mondial, Ok Alimentos, Balminas e Estado da Bahia – promoção Anisa e Realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

