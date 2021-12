Salvador recebe exposição internacional contra a homofobia

A exposição de fotografias "Condenados - no meu país, minha sexualidade é um crime" será apresentada a partir desta quinta-feira, 4, no Centro Cultural Correios. A mostra, que reúne 50 autorretratos, é resultado da pesquisa do fotógrafo e jornalista francês Philippe Castetbon e revela o cotidiano dos homossexuais que vivem nos 80 países nos quais este tipo de relação é condenada.

Salvador é a segunda cidade da América Latina a abrigar este projeto, que já percorreu as cidades de São Paulo, Bruxelas, Genebra, Paris, entre outras.

Em sua investigação sociológica, Philippe Castetbon utilizou-se da internet como ferramenta, inscrevendo-se em um site de encontros, escolhido ao acaso. O fotógrafo viu que era possível contatar homens em quase todos os países onde a homossexualidade é proibida e condenada pelas leis, e pôde compreender como se conciliam o desejo de encontro e a proibição legal.

"Vivendo em regime de opressão e perseguição, a internet tornou-se um escape. Nesse espaço de liberdade temporária, eles podem encontrar conforto, conversar com os seus pares", diz Philippe.

A exposição, que tem entrada gratuita, fica em cartaz 16 de novembro, com visitação de segunda a sexta, das 10 às 18 horas, e sábado, das 8 às 12 horas.

