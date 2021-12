Salvador recebe exposição com artesãos da fé

Com o objetivo de reunir arte, história, fé e devoção, Salvador vai receber até o dia 2 de dezembro a exposição Artesãos da Fé com mestres santeiros no Museu da Misericórdia. Serão mais de 40 esculturas de santos católicos com destaque para as imagens de São Cosme e Damião, Santa Bárbara e São Miguel Arcanjo.

As peças serão assinadas pelos mestres de Maragogipinho Rozalvo Santanna, João Santanna e Emanoel Ismarques, que dedicam suas vidas a transformar o barro em esculturas que encantam pela beleza e riqueza de detalhes.

