Salvador recebe a CowParade pela primeira vez

Salvador receberá a 13ª edição da CowParade Brasil pela primeira vez, na próxima terça-feira, 16, às 10h, no Museu Náutico da Bahia - Forte de Santo Antônio da Barra, localizado no Farol da Barra

Serão 60 esculturas feitas em fibra de vidro e tamanho natural em formato de vaca, personagem símbolo da mostra que já acontece há mais de 20 anos ao redor do mundo.

O público também poderá conferir uma performance da grafiteira Sista Katia, convidada para pintar uma obra ao vivo. Na ocasião, também será anunciada a abertura oficial do edital de seleção para a participação de artistas regionais de diversos segmentos, para se inscrever e submeter seus projetos para pintarem uma das vacas.

As obras serão espalhadas em locais públicos e privados de acesso público, a partir do dia 11 de outubro até 20 de novembro. As inscrições poderão ser feitas por meio do site do evento até o dia 2 de agosto. As obras expostas serão leiloadas e o valor arrecadado doado para instituições beneficentes.

