Salões de Artes Visuais da Bahia inscrevem até 8 de maio

Estão abertas até 8 de maio as inscrições para o edital Salões de Artes Visuais da Bahia 2013, promovido pela Fundação Cultural do Estado (Funceb). Nesta edição, o projeto vai realizar exposições e atividades de formação em cinco cidades baianas.

As obras premiadas e as menções vão compor uma mostra especial em Salvador. O edital está disponível no site www.fundacaocultural.ba.gov.br.



No total, até 125 obras poderão ser selecionadas para compor as exposições, que têm visitação gratuita e são acompanhadas de oficinas para a qualificação de artistas das localidades.



Podem ser inscritos trabalhos de livre temática, de artistas ou coletivos, nas modalidades de arte e tecnologia, assemblage, cerâmica, colagem, desenho, design gráfico (ilustração, humor gráfico e quadrinhos), escultura, fotografia, grafitti, gravura, instalação, intervenção urbana, objeto, performance, pintura, tapeçaria e videoarte.

Inscrições - Os interessados em participar devem ser pessoas físicas, maiores de 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados, além de estrangeiros com situação de permanência legalizada, domiciliados na Bahia. O edital apenas se restringe àqueles que fizerem parte das suas comissões, bem como seus parentes até 2º grau e cônjuges, ou a servidores da Secretaria da Cultura e suas vinculadas. Funcionários públicos de outros órgãos do Estado estão habilitados à concorrência.



Cada proponente pode inscrever até duas obras diferentes de sua autoria, criadas a partir de 2012, para cada um dos Salões, mas apenas uma delas poderá ser selecionada para integrá-los individualmente. As inscrições podem ser feitas tanto presencialmente, na sede da FUNCEB, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, quanto por via postal, através do serviço Sedex com Aviso de Recebimento.

