Retrospectiva 2017: confira exposições memoráveis realizadas em Salvador

Entre fotografias do mundo, esculturas, homenagens a celebridades e pintura contemporânea, os olhares de diversos artistas visuais e suas intersecções com outros mais consagrados, ganharam destaque entre as exposições realizadas na capital baiana em 2017. Passaram por aqui o Cassino do Chacrinha, o acervo de bonecos da companhia Giramundo, a maior coleção fotojornalística do mundo e muitos outros.

Mesmo assim, o ano não foi um dos mais ricos para as artes visuais, como avalia Murilo Ribeiro, diretor do Palacete das Artes. "Não diria que foi um dos grandes anos, a gente sente pela procura dos projetos, que diminuiu muito. É um reflexo da crise", diz. Ele afirma que um dos maiores entraves para a produção é a escassez de recursos e patrocínio.

Zivé Giudice, diretor do Museu de Arte Moderna, elogia o talento e comprometimento dos artistas baianos. "Considero que a Bahia nunca teve tantos artistas visuais de nível internacional. Nossa produção é extraordinária", defende. Dentre as exposições realizadas no espaço este ano, destaca-se Pertencentes, obra colaborativa de uma nova geração de artistas baianos.

Obra de Hubert Fichte teve releituras no Museu de Arte Moderna (Foto: Divulgação)

Diretor do Goethe-Institut em Salvador, Manfred Stoffl ressalta o empenho dos artistas baianos em viabilizar as mostras. "São impressionantes a criatividade e a qualidade das artes visuais em Salvador. Apesar das crises econômicas que também prejudicam as instituições de arte, museus, galerias e universidades, há muitos agentes potentes que continuam produzindo e mostrando seu trabalho", afirma.

Um dos protagonistas na defesa da diversidade e da liberdade artística na cidade, o Goethe-Institut foi palco de eventos e mostras que evidenciam esse caráter, como ao acolher o espetáculo O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. "Todas as vozes têm o direito de serem ouvidas, todas as pessoas têm o direito de serem vistas", defende Manfred.

Trabalho de Athos Bulcão esteve à mostra em Salvador em 2017 (Foto: Diego Bresan | Divulgação)

2018

Manfred Stoffl afirma que em 2018 o Goethe continua com a proposta de interlocução "acolhendo outros artistas da América Latina, África e Europa", completa.

Para o próximo ano, os diretores dos espaços têm o objetivo de continuar possibilitando exposições que estimulem a formação de plateia na cidade. "Salvador ainda é uma cidade que está caminhando nesse processo. 2017 foi um ano no qual a Caixa Cultural, junto com outros museus, continuou empenhada na luta pela formação de uma platéia para as belas artes", afirma Celmar Batista, gerente da filial soteropolitana. Esse ano, passaram pela Caixa mostras de artistas como Tomie Ohtake e Francisco Brennand.

O compromisso com a diversidade de públicos também é uma preocupação para Murilo Ribeiro. "No Palacete, vamos continuar a promover eventos que trabalhem com a terceira idade e com as crianças, com nosso projeto para formação de público, que fazemos há 10 anos", conta.

No MAM, 2018 abre uma mostra de importantes escultores contemporâneos nacionais em janeiro, como Mário Cravo Jr., Rubem Valentim, Lygia Clark e Frans Krajcberg.

