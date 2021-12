Reproduções de obras do Impressionismo estão em exposição

A exposição Impressionismo: História e seus Reflexos está em cartaz no SESC Casa do Comércio até dia 28 de setembro, sábado, de segunda a quinta, das 9h às 17h, e de sexta a domingo de 14h às 21h. Com entrada gratuita, o acervo das mais importantes pinturas impressionistas feitas por artistas brasileiros e europeus está reproduzido em fotografias.

O movimento Impressionista surgiu na França em 1860 e é citado como momento inaugural da arte moderna. Tem como características a intensidade das cores em decorrência do efeito da luz do sol, já que as pinturas eram feitas ao ar livre, os contrastes, a harmonia e a representação de paisagens da natureza.

Estão presentes na mostra, fotografias das obras de Edouard Manet, Johan Barthold Jongkind, Louis Eugène Boudin, Claude Monet, Hillaire Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Armand Guillaumin, George Morren, Georges Seurat, Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti, Georgina de Albuquerque e Antônio Garcia Bento.

