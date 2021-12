Registros de viagens de Pierre Verger encerram projeto

Tecidos da baiana Goya Lopes e músicas do nigeriano Fela Kuti servem de moldura para fotografias que mostram o trânsito de Pierre Verger entre a África negra e a Bahia. Mas, para chegar lá, é preciso passar por Paris e Polinésia, antes de atravessar o Saara e seguir para a China e o Peru.

Improvável para um viajante comum, o itinerário é o mote de As Aventuras de Pierre Verger, que tem abertura marcada para quinta-feira, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A mostra, que marca o encerramento do projeto Memórias de Pierre Verger, reúne cerca de 270 cliques feitos pelo etnógrafo francês depois que deixou Paris para ganhar o mundo.

Para abrigar a exposição, o casarão do MAM ganhou uma arquitetura que sugere um caminho a seguir lado a lado com o fotógrafo. Tudo começa pela juventude abastada na capital francesa da década de 1930, realidade na qual o espírito desbravador de Verger não conseguia se acomodar.

Um passo à frente e estamos cara a cara com o oposto da opulência. Baús de metal num ambiente sombrio sugerem uma longa e pouco confortável viagem de navio que levaria aquele jovem aventureiro ao primeiro destino de sua jornada. Através de escotilhas abertas na parede dá para ver o que nos espera: Polinésia.

Verger x Hergé

"O que ele queria era viver de forma radicalmente oposta", sinaliza Alex Baradel, responsável pelo acervo da Fundação Pierre Verger e curador da mostra. Flagrantes da rotina de uma pacata vila de pescadores estão ali de prova. Também revelam que o etnógrafo ainda estava experimentando suas habilidades como fotógrafo, atividade à qual ele se dedicava havia apenas dois anos.

Mas a expedição estava apenas começando. "Ele não aguentou. Depois de quatro meses, foi embora e continuou suas viagens pelo mundo", confirma Baradel, antes de nos mostrar registros da travessia do deserto do Saara.

Este é também o momento em que a mostra busca estabelecer um paralelo entre a obra de Pierre Verger e a do belga Georges Prosper Reni, mais conhecido como Hergé, autor de As Aventuras de Tintim.

"Certas histórias eram muito semelhantes em relação ao lugar e época. Não se sabe se Hergé teve acesso a fotos de Verger. Não sabemos nem se eles chegaram a se conhecer. Então não é certeza que o escritor se inspirou no fotógrafo. Mas é muita coincidência", enfatiza o curador.

Homem e menino

Também dividem espaço com as fotografias ilustrações do artista visual baiano Bruno Marcello, mais conhecido como Bua. Desenhadas nas paredes, as obras transformam Pierre Verger em um personagem entre real e fictício; meio homem, meio menino.

A iniciativa reforça a intenção da curadoria de atrair o público infantojuvenil. "Tentamos fazer uma exposição para pessoas dos 7 aos 97 anos. Não é só para criança, mas é fácil de entender e pode interessar a um público mais jovem", acredita Baradel.

Certos temas, no entanto, parecem fugir do universo lúdico da infância. É o caso dos registros da guerra entre China e Japão. E dos costumes e festas do Peru, que revelam o acentuado olhar antropológico do fotógrafo francês.

