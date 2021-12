Raul Mourão expõe esculturas cinéticas e fotos de urbanidade

Esculturas de aço que vão do repouso ao movimento com apenas um toque e fotografias que captam o inusitado de grandes metrópoles. Estas são as facetas mais recentes do trabalho do artista plástico Raul Mourão, que estão sendo apresentadas na exposição Movimento Repouso, em cartaz na Roberto Alban Galeria de Arte até 24 de outubro. A primeira mostra individual do carioca em Salvador traz dez esculturas cinéticas e 34 fotos da série Timeline.

Com 25 anos de carreira e trabalhos que perpassam áreas como gravura, vídeo e instalação, as esculturas cinéticas só surgiram na arte de Raul Mourão há cerca de três anos.

Embora seja uma novidade na sua produção, Mourão destaca que existe uma tradição centenária de esculturas com movimentos na arte moderna.

"A proposta surgiu depois de uma colaboração com a companhia de dança Intrépida (RJ). Nos ensaios, ao apoiar uma escultura sobre a outra, surgiu o movimento. Levei essa ideia para o ateliê e desde então venho trabalhando com esculturas de aço, peças que estão no equilíbrio instável", afirma Raul Mourão.

"Um pequeno toque coloca uma delas em movimento. É interessante fomentar a participação do público", completa o artista, que já expôs esculturas cinéticas em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York e Londres.

"Eu tive a oportunidade de colocar o movimento no meu trabalho. Antes era apenas contemplação visual, hoje o espectador participa das obras, tem que tocar, mover".

Fotografias

Já na série Timeline, a exposição da Roberto Alban Galeria de Arte apresenta o olhar do fotógrafo que escrutina o cotidiano das grandes cidades e de seus moradores.

Mourão encontrou o propósito da série perambulando pelas ruas, prestando atenção em sacadas, objetos de sinalização, equipamentos de esporte, móveis e outros elementos inusitados abandonados.

"As fotos são registros do real, instantâneos. Não são produzidas, planejadas. É um olhar de quem atravessa a cidade e captura instantes. A foto é um acaso, uma coisa que não é minha, um acontecimento que alguém deixou e eu fotografei".

Segundo o artista, a opção de apresentar sua produção fotográfica juntamente com as esculturas visa tanto mostrar a diversidade do seu trabalho, quanto a causar uma estranheza em quem visita.

"É para revelar que eu não sou um cara que faz só uma coisa. As fotografias são uma oposição ao trabalho da escultura, que precisa ser desenhada, planejada no computador, necessita de um modelo, uma maquete".

Trabalho coletivo

O caráter plural do trabalho de Mourão também está relacionado a sua colaboração com artistas de outras áreas, como no caso do movimento da dança, que influenciou suas esculturas.

"Hoje o meu trabalho vive o resultado dessas trocas com outros grupos. É uma prática minha, sempre trabalhei coletivamente, editei revista de arte, costumo promover encontros, debates. É um traço da minha personalidade e do meu trabalho", diz.

Como curador e produtor, Mourão organizou exposições individuais e coletivas, como Travessias 2, Love's House (RJ) e Outra Coisa (ES).

O artista também foi editor das revistas de arte O Carioca e Item. e coordenador geral do espetáculo multimídia FreeZone. Entre 2000 e 2002, Mourão dirigiu a galeria e produtora Agora, na Lapa (RJ).

