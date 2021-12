Projeto transforma trens no Subúrbio em arte móveis

Os trens do Subúrbio de Salvador foram transformados em arte pelo projeto Whole Train, do coletivo de artistas liderados pelos paulistanos Osgemeos (Gustavo e Otávio Pandolfo) e Ise. O trabalho foi realizado entre sábado, 20, e quarta-feira, 24, na estação da Calçada.

Entre uma parada e outra, os trens foram ganhando novos desenhos e a população acesso à arte de rua. A iniciativa, que tem como obejtivo colorir o dia-a-dia de quem usa os trens, teve a participação de 14 artistas, dos quais 11 são brasileiros e três estrangeiros. A ideia é fazer dos trens grandes obras de arte móveis.

O Whole Train teve início em 2002, na cidade de São Paulo. Com o sucesso, o projeto foi levado às capitais Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal, Vitória e São Luís. Agora passou por Maceió e Salvador.

O trabalho dos Osgemeos também pode ser visto em 2014, quando eles coloriram o avião que conduziu a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.







adblock ativo