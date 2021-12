Projeto Roda Cultural reúne artistas baianos em mostra no Xisto Bahia

O projeto Roda Cultural leva sua primeira exposição ao Espaço Xisto Bahia, no Barris, em Salvador. A mostra, que reúne obras de artistas baianos que compõem diferentes vertentes no mundo da arte, estreou neste sábado, 6, às 18h, e segue até o dia 20 de julho, com horário de visitação das 9h às 19h.

Com o objetivo de mediar o contato entre o público e os artistas, a 1ª Exposição Roda Cultural contará com a participação do cantor soteropolitano Clayton Araújo, que já fez parte do Coro Sinfônico do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e agora está iniciando seu trabalho solo com influências da música baiana e pop-rock nacional.

A exposição conta também com os artistas Bruno Zambelli, Juliana Pina, Caique Pituba, Bruna Gidi, Rafael Rodrigues, Denilson Palumbo e Uilian Novaes.

