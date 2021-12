Projeto Abraço realiza exposição "Mães Coragem" em shopping

A Exposição Mães Coragem apresenta onze mães e seus bebês mais que especiais, em um gesto de amor e solidariedade, neste domingo 1º, às 17h, no Salvador Shopping (Piso L2, em frente à Livraria Cultura). O objetivo é apoiar as mamães e seus bebês acometidos pela microcefalia Um abraço simbólico vai marcar a abertura da mostra, que permanecerá em cartaz até o dia 15 de maio.

A exposição integra o Projeto Abraço que disponibiliza apoio complementar ao tratamento, com orientações e dicas, bem como a realização de oficinas com fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, pediatras e neuropediatras. Também estão previstas no projeto palestras de diversos profissionais já cadastrados, voltadas especificamente para ajudar e orientar as mamães, os diversos profissionais já cadastrados.

A iniciativa conta com o apoio de órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Salvador e Órgãos de Classe como o CREFITO.

Joana Passos, uma das mães fundadoras, ressalta que a ideia do Projeto Abraço evidencia o que as mães desejam para esse momento. "Precisamos de acolhimento e de carinho. De cuidados e iniciativas como essa, que permitam troca de conhecimentos, experiências e sentimentos, de forma respeitosa e amorosa", fala Joana, por meio de nota.

Ela ressalta ainda a importância das mães, familiares e a sociedade aprenderem a viver com a diferença. "A proposta é que, por meio desse projeto, possamos fortalecer a nossa rede de apoio, enfrentar as adversidades e identificar as trilhas possíveis para suplantar os desafios que se apresentam a cada dia", completa.

