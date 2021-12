Programação especial marca fim da Semana dos Museus

A 11ª Semana de Museus, realizada desde segunda-feira com ampla programação, chega aos seus três últimos dias com atrações diversificadas. O auge é o Dia Internacional dos Museus, comemorado neste sábado, 18.

Dentre as ações, destaca-se a 3ª Feira de Museus da Bahia, que acontece hoje, das 9 às 17 horas. Realizada na Praça Municipal desde a primeira edição, o evento inclui, dessa vez, a instalação de um atelier de restauro, um espaço expositivo e um espaço educativo, destinado a atividades para o público infantojuvenil.



Já no Palacete das Artes, das 14 às 18 horas, o fim de semana é marcado pelo projeto Trocando Palavras, que consiste na permuta de livros entre os frequentadores do local.



"As pessoas já veem o museu com outros olhos, inclusive por causa da abertura para trabalhar com diversas linguagens", diz Ana Liberato, representante da Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Dimus/Ipac).



Relacionando-se com essa desmistificação do espaço apenas como um reduto de coisas velhas, o encerramento da semana inclui a música, no espetáculo Ver e Ouvir, apresentado no sábado e domingo, às 15h30 e 17h30, no Museu de Arte da Bahia.



A apresentação conta com violino, piano e marionetes, dialogando com a exposição Brinquedos que moram nos sonhos - O brinquedo popular brasileiro, que segue até este domingo no MAB.



Tema - A memória guardada nos museus, somada à criatividade empregada para resgatá-la, resultando num impacto social. Assim se explica o tema da 11ª Semana Nacional de Museus no Brasil, Museu (Memória + Criatividade) = Mudança Social, como uma equação.

Sob a coordenação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram /MinC), uma grade de eventos extensa e variada marcou a semana em todo o País, com ações educativas, exposições, apresentações musicais, feiras de troca de livros e outras atividades.

Programação completa no site: www.dimusbahia.wordpress.com

