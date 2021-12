Programação especial celebra aniversário de Castro Alves

Uma programação especial vai marcar a passagem dos 166 anos do poeta baiano Castro Alves, comemorados no dia 14 de março, quando também é celebrado o Dia da Poesia. Neste dia, o Parque Histórico Castro Alves - localizado na fazenda onde nasceu o poeta, em Cabaceiras do Paraguaçu - abre uma nova exposição em homenagem ao escritor e realiza uma série de eventos especiais.

A mostra, dividida em quatro espaços, apresenta fotografias, cartões-postais, manuscritos, livros e indumentárias que levam o público a mergulhar no universo do mestre do romantismo brasileiro. Dentre os objetos de destaque, está o livro "Espumas Flutuantes", de 1870, única edição publicada pelo poeta em vida.

No dia 9 de março, às 13h, o Parque Histórico promove o 12º Festival de Declamação de Poemas de Castro Alves, com particpantes de todas as idades, cujos cinco primeiros colocados recebem prêmios que variam de R$ 600 a R$ 1.500.

A programação inclui ainda o lançamento e a distribuição do livreto comemorativo Tragédia no lar, de Castro Alves, publicado pela Fundação Pedro Calmon, e a edição especial do Projeto Leituras Públicas, com o poeta Marcos Peralta, que fará a leitura da publicação.

