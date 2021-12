Produção audiovisual baiana será exposta no Mam

Arte, tecnologia e experimentações interativas ganharão os espaços do Museu de Arte Moderna da Bahia (Mam-BA) como parte da mostra Outros Mundos, Outras Histórias, que será aberta a partir desta sexta-feira, 31, às 19 horas.

As produções artísticas, entre vídeos, instalações e mapas interativos, discutem questões sobre a cidade de Salvador, como o deslocamento e a interação social, e são resultados dos trabalhos produzidos pelos alunos do Projeto de Formação em Audiovisual Contemporâneo e Mídias Locativas (Facmil), realizado no Mam de março a agosto deste ano.

"A mostra é uma coletânea dos sonhos, imaginação, narrativas, ideais e fantasia dos participantes da oficina", ressalta a curadora e coordenadora pedagógica do Facmil, Karla Brunet.

Outros Mundos, Outras Histórias permanece aberta à visitação gratuita até 30 de setembro, de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

adblock ativo