Ponte Dom Pedro II é tema de exposição em Cachoeira

A ponte Dom Pedro II, localizada entre as cidades de Cachoeira e São Félix (Recôncavo Baiano), é tema da exposição que será aberta nesta sexta-feira, 16. A mostra “Ponte Dom Pedro II: Paisagem, Memórias e Histórias” retrata um dos principais elementos históricos do Recôncavo e segue disponível ao público até 30 de setembro, na Casa do Patrimônio, em Cachoeira.

A abertura será marcada pela apresentação do coletivo de música Novos Cachoeiranos, a exibição de curtas-metragens sobre a ponte e uma roda de conversa com o professor Raimundo Cerqueira, o fotógrafo Jomar Lima e o chefe do escritório técnico do Iphan em Cachoeira, João Gustavo Andrade. Na exposição, estarão reunidas obras de artistas locais.

A Casa do Patrimônio vai realizar visitas guiadas para estudantes de escolas da região às sextas-feiras. Os visitantes também poderão participar de uma oficina de arte e educação com monitores graduandos do curso de Museologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (Ufrb). Na última sexta de setembro, haverá uma apresentação do grupo de dança afro Raízes do Ébano.

Construída com ferro, a ponte Dom Pedro Segundo foi inaugurada em julho de 1885. Seu objetivo, na época, era o de funcionar como sistema de conexão entre o sertão e o agreste do Recôncavo da Bahia.

A mostra é realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em parceria com a Fundação Hansen Bahia e a Prefeitura de São Félix.

adblock ativo