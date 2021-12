Pirataria é tema de exposição do artista Luis Parras

Após fantasiar-se de pirata no carnaval de 2010, Luís Parras mergulhou no universo da pirataria e descobriu conexões que explicam a formação cultural brasileira. O resultado desta descoberta poder ser conferido na Galeria Luiz Fernando Landeiro, até o dia 28 de fevereiro, na exposição Paisagem Corsária.

"Na busca por outro ponto de vista de nossa formação, passei a pesquisar personagens ligados ao universo do banditismo, que culminaram em imagens que fundem personagens, paisagens, cartografias e texturas que remetem à história do Brasil", conta o artista.

A exposição, com curadoria de Claudia Pôssa, traz pinturas, objetos, instalações e performances que integram um acervo construído há um ano.

A mostra, segundo Parras, centra na história que culminou na tragédia de Mariana e perpassa pelos antecedentes marítimos dos personagens históricos da navegação. "Todo banditismo social tem cunho piratesco", pontua.

Luis não deixa de relacionar a figura do pirata ao de um herói. "Essa é uma relação dúbia. O bandido se torna herói quando luta contra o que oprime; o povo contra o Estado. A ausência de Justiça faz isso", reflete.

Para Claudia Pôssa, curadora da mostra, Parras constrói uma fábula visual composta pelo o que ela denomina de "ritual estético ambiental de cura do guerreiro".

"Ele inquieta-nos com questões que dizem respeito a todos nós, como o acesso à riqueza da terra, a biodiversidade, o enfrentamento de hegemonias e a valorização dos saberes culturais locais, em um movimento de resistência", reitera.

Artista

Diretor de arte, cenógrafo, produtor cultural, pintor, desenhista e performer, Parras é membro fundador do GIA – Grupo de Interferência Ambiental, coletivo artístico que une artistas visuais, designers, arte-educadores e músicos. Possui um trabalho reconhecido no cinema, com direção de arte em filmes, como no longa Tropykaos, de Daniel Lisboa, e no curta Joelma, de Edson Bastos.

Paisagem Corsária - Exposição individual de Luís Parras

Quando: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Onde: Galeria Luiz Fernando Landeiro Arte Contemporânea

Entrada: franca

