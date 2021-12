Pinturas de Zuleica Mendonça são expostas em A TARDE

A artista plástica Zuleica Mendonça expõe no hall de A TARDE 14 quadros. São pinturas abstratas, que utilizam a técnica acrílico sobre tela e que permitem ao público variadas leituras, diversas interpretações.



"Minha arte é muito visceral e reflete o meu estado de ânimo", destaca a artista, que tem formação em administração e que anos de vivência como empresária.

A pintura, entretanto, sempre esteve presente na vida de Zuleica, amante de apreciar exposições no Brasil e no exterior (Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica e Suíça).



Em 1999, ela resolveu fazer um curso de pintura e, já em 2000, começou a expor a sua arte, que, de acordo com suas informações, "ela espelha a emoção que nasce em mim no momento em que estou criando". Em 2002, depois de trabalhos coletivo e individual, chegou a ser selecionada para participar da VI Bienal do Recôncavo Centro Cultural Dannemann, em São Félix.

Inspiração



Mas quem foram os artistas que inspiraram Zuleica a expressar suas emoções? "Não posso deixar de citar Wassily Kandansky (o pioneiro do abstracionismo nas artes plásticas) e o brasileiro Iberê Camargo. Estes foram os primeiros", afirma.



Ao contrário do que a maior parte pensa, Zuleica diz que "é muito difícil a pintura abstrata" e garante que, para o artista emergente, o mercado de trabalho não é muito generoso. "As pessoas de recursos investem em obras de artistas mais consolidados, como um investimento. Não há muito espaço para os artistas que ainda não se firmaram", reflete.



Caleidoscópico

Quem quiser conhecer outras obras da pintora pode agendar uma visita ao ateliê Caleidoscópio, que fica onde ela mora, no Caminho das Árvores.



Ela diz que a exposição em A TARDE servirá como uma vitrine para um trabalho mais comercial. Enquanto isso, as telas expostas servem de inspiração aos amantes do abstracionismo.

