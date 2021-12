Pedro Alban estreia sua primeira exposição individual na Barra

O arquiteto e artista plástico Pedro Alban estreia nesta quinta-feira, 10, às 19h, a exposição “Contracorpos” na galeria da Aliança Francesa Salvador, localizada no bairro da Barra. As pinturas e desenhos foram concebidos a partir de uma casa que fica no bairro da Mouraria e que abriga o coletivo Mouraria53 - canteiro de obras experimental, que testa alternativas no centro e para o centro de Salvador – idealizado pelo artista após uma experiência de imersão no escritório no Equador. Para o artista essa exposição é retrato não narrativo e produto dos trabalhos, angústias e sonhos do coletivo.

Todas as reflexões vivenciadas a partir de elementos construtivos e diruptivos aparecem nas suas obras e retratam uma tensão entre os corpos e as coisas e possui uma inquietante relação com uma casa em ruínas, local onde muitas obras foram concebidas. Contracorpos reúne trabalhos realizados por Pedro nos últimos dois anos. O texto da exposição é assinado por Marcelo Veras, a expo grafia por Renata Mota e Igor Liberato e o projeto visual por Rodrigo Sena.

Com entrada gratuita, a mostra fica aberta ao público até o dia 10 de fevereiro com visitação de segunda a sexta das 8h às 19h, e aos sábados das 8 às 12h.

adblock ativo