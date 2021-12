Paulo Darzé Galeria celebra 100 anos de Tomie Ohtake

Às vésperas de completar 100 anos, Tomie Otahke continua produzindo arte. O abstracionismo marca o trabalho da senhora de olhos puxados, cabelo bem-aparado, preto, da mesma cor de suas vestes.

As criações recentes da artista chegam a Salvador na exposição 100 Anos Tomie Ohtake, que será aberta sexta-feira, às 20 horas, na Paulo Darzé Galeria de Arte. A mostra fica em cartaz até 7 de dezembro e insere a Bahia nas comemorações pelo centenário.

100 Anos Tomie Ohtake apresenta seis pinturas feitas em 2013 pela japonesa radicada no Brasil, além de telas e gravuras produzidas em outras épocas.



Segundo Ricardo Ohtake, filho da artista e diretor do Instituto Tomie Ohtake, ela continua produzindo em um ritmo intenso, quase diariamente. "Ela trabalha todos os dias, mas não como antes, agora são menos horas por dia. Geralmente a partir de 9 ou 10 horas até as 17 horas. Antes começava mais cedo e ia até mais tarde, trabalhava nos fins de semana também", conta como quem revela o segredo da longevidade. Tomie Ohtake celebra 100 anos no próximo dia 21.

Para ele, a idade só se nota pela dificuldade de locomoção (ela usa cadeira de rodas) e de audição. "Tudo isso aí não atrapalha pra pintar. Ela vai pintando, está fazendo muito escultura com tubo de aço também nesta fase", diz o ex-secretário de cultura do estado de São Paulo.

"Hoje ela consegue trazer algumas questões que o pessoal não conseguia perceber antes. Se hoje está todo mundo interessado com o concretismo, a questão geométrica, ela acha que a imperfeição geométrica é uma questão importante. Ela continua sendo abstrata e continua fazendo", assim Ricardo Ohtake define o trabalho da artista.

Paulo Darzé, que realizou a primeira exposição de Tomie Ohtake em Salvador em 1987, vê como um fenômeno o fato da artista chegar aos 100 anos ainda produzindo.

"É uma oportunidade única ver uma artista nessa idade conseguir produzir com qualidade, sem perder o requinte e a força do trabalho", afirma.

O marchand acrescenta: "É uma artista de extrema importância para a produção nacional, uma das primeiras abstracionistas, que nunca fugiu das raízes da pintura oriental. Você sente a marca dela com esta síntese e a simplificação da pintura".

O pintor Vauluizo Bezerra, no catálogo da exposição, refere-se a esta questão como um híbrido entre as formas ocidentais informal e geométrica.

"No entanto, a artista não se compromete com as ordenações conceituais de cada uma destas espacialidades. Segue o seu tempo, tempo interno que gere a partir do que ocorre no mundo, admitindo ou evitando o que interessa, ou não", escreve assim Vauluizo Bezerra.

Brasil

Tomie nasceu em Kyoto e desembarcou no Brasil acompanhada do irmão, em 1936, aos 23 anos. Por aqui ficou, encantada pelas cores do País. A jovem casou-se um mês depois de chegar à terra e preferiu se dedicar primeiro ao casamento e à criação dos filhos.

Só aos 40 anos começou a pintar, depois de aulas com o artista Keisuke Sugano. Menos de um ano mais tarde, já expunha telas no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Não tardou para que se enveredasse por outras áreas e se tornasse também conhecida como gravadora, escultora, muralista e autora de obras públicas, bi ou tridimensional.

Destaque para o painel pintado no Edifício Santa Mônica e as "ondas" em homenagem aos 80 anos da imigração japonesa, instaladas na avenida 23 de Maio, ambas em São Paulo.

adblock ativo