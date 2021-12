Paulo Canuto lança a exposição Recortes Urbanos

A exposição Recortes Urbanos, do arquiteto e artista visual Paulo Canuto, será aberta nesta quinta-feira, 11, às 19 horas, no espaço Casa de Castro Alves, no Carmo (Centro Histórico).

O ambiente urbano, suas estruturas arquitetônicas e o movimento humano estão mais uma vez presentes nas cerca de 40 obras produzidas em diferentes técnicas e suportes.

A exposição gratuita fica em cartaz até 10 de julho e marca o lançamento do site do artista e faz uma retrospectiva de sua produção desde os anos 1980.

adblock ativo