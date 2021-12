Palacete das Artes recebe exposição Ojú, do artista Ronald Borges Júnior

A exposição "Ojú", do artista visual baiano Ronald Borges Júnior, chega à Galeria Mansarda do Palacete das Artes, no Corredor da Vitória, em Salvador, na próxima terça-feira, 6. Segundo informações da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), o título faz referência a "olhos" em língua iorubá.

Pinturas, esculturas e uma instalação com seção audiovisual compõem as 22 obras da mostra artística, com trabalhos produzidos entre os anos de 2016 a 2019. A mostra ficará disponível até o dia 8 de setembro, de terça a sexta-feira, das 13 às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14 às 18h.

Entre as obras que o artista destaca, estão "Os Capoeiristas", que venceu o Prêmio Giuliano Ottaviani, realizado pela galeria Eclética World Itália; “Boca da Misericórdia”, sua primeira escultura; e “Desordem e Regresso”, sobre o atual cenário político do Brasil, retratando personagens como Marielle Franco.

adblock ativo