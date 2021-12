Palacete das Artes prorroga exposição de Rodin

Para atender a demanda do público que lotou o Palacete das Artes nos últimos dias da exposição "Auguste Rodin: Homem e Gênio", o museu prorrogou até este domingo, 4, a visitação pública que seria encerrada na quarta, 31.

A mostra, que veio do Museu Rodin de Paris para a Bahia em 2009 fez parte das comemorações do Ano França-Brasil através de contrato de comodato por três anos, e foi visitada por, aproximadamente, 500 mil pessoas de todas as partes do Brasil.

A partir de segunda-feira, 5, as 62 obras que fizeram parte da histórica exposição de Rodin na Bahia serão desmontadas para retornar a França.

