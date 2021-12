Palacete das Artes abre exposição de artista plástico baiano

Gravuras, objetos, desenhos e esculturas fazem parte das 160 obras que estão na mostra do artista plástico baiano Florival Oliveira, em cartaz a partir desta terça-feira, 16, às 19h, no Palacete das Artes, no bairro da Graça.

A exposição é gratuita e fica aberta ao público até 2 de junho, de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Além de professor das oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), Florival é estudioso das artes e fez parte da "geração 70" da Escola de Belas Artes da Ufba.

Em sua trajetória, estão exposições, montagens, coletivas e premiações do V Salão Nacional Universitário de Salvador em 1980, do Animathon 1986, no Canadá, com o filme de animação "Garrancho", e do Prêmio Investidor Profissional de Arte - PIPA 2011 (SP). Suas obras estão em acervos como o do MAM-BA, da galeria ACBEU e da Biblioteca da Universidade da Bahia, em Salvador, além do Museu de Arte Contemporânea e do Museu Regional de Feira de Santana.

